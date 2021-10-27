رئيس "إم بي سي" ينتقد تصريحات جورج قرداحي

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

انتقد رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "إم بي سي" الشيخ وليد آل إبراهيم، تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.



وشجب الشيخ وليد آل إبراهيم في بيان، بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكرا ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديدا، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن رئيس قنوات "إم بي سي" إلى أن تلك المواقف الصادرة عن قرداحي "مستغربة جدا وغير مقبولة بتاتا، وهي لا تعبر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا".

وتطرق الشيخ وليد آل إبراهيم إلى الاعتداءات الإرهابية التي "يواجهها أهلنا وأراضينا في المملكة (العربية السعودية) بشكل شبه يومي، وكذلك ما يحدث في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح".

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أثار قرداحي الجدل بتصريحات تلفزيونية، حول الحرب في اليمن، مدافعا فيها عن مليشيات الحوثي.

ورغم بيان أصدره قرداحي، مساء الثلاثاء، قال فيه إنه لا يقصد الإساءة للسعودية والإمارات، وأن حديثه يعود لما قبل تعيينه وزيرا في الحكومة اللبنانية، متهما بعض الجهات بالوقوف وراء حملة ضده، في إشارة إلى شبكة الجزيرة، إلا أن ذلك لم يخفف من وطأة التصريحات.