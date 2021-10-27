السعودية | شرطة الرياض تطيح بمتحرش ظهر في فيديو على مواقع التواصل

ألقت قوات الشرطة بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على مواطن تحرش بامرأة في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.