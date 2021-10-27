أمانة جدة تعرف المنشآت النسائية بـ«إجادة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت أمانة محافظة جدة ومبادرة «إجادة» أمس لقاء تعريفيا يقام على مدى يومين بمقر الغرفة التجارية، استهدف أصحاب المنشآت النسائية للتعريف بالمبادرة واستعراض الاشتراطات الصحية المتعلقة بالأنشطة ذات العلاقة لرفع مستوى الامتثال. وأوضحت الأمانة أن الورشة تضمنت شرحا تفصيليا لأهداف مبادرة إجادة وللمعايير والضوابط الصحية المطلوبة داخل المنشآت النسائية منها: (التزيين النسائي) للحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال. وتسهم ورش التعريف بـ»إجادة» إلى رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتسلط الضوء على الأنظمة واللوائح والمعايير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بضبط المخالفات المرتكبة في المنشآت وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الإجراءات المتبعة وآليات التفتيش على كل الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة المواطنين.

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