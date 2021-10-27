إتلاف 10 أطنان مواد غذائية وخضراوات فاسدة بالمسفلة

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وأوضحت البلدية، أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف جولاتها على المنشآت المتواجدة بسوق الخالدية العشوائي، حيث أغلق منشآت مخالفة للاشتراطات البلدية.
من جانبها واصلت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة حملاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في حي كدي القديم وحوش بكر، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية، وأسفرت الجولات الرقابية عن مصادرة 3 أطنان من المنظفات والأدوات المدرسية المستخدمة، وأكثر من طنين من الخضراوات المشكلة والمعلبات منتهية الصلاحية، وتم إتلافها جميعا في الموقع نفسه.
وفي السياق، نفذت بلدية العزيزية الفرعية حملة مشتركة مع الإدارة العامة للنظافة وقوى أمن المهمات والواجبات الخاصة على عدة مواقع بنطاق البلدية، أسفر عنها مصادرة طنين من المفارش، والكراسي، ومناقل لإشعال الفحم تستخدم من قبل الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في حي النسيم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين. ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ في حال وجود مخالفات أو ملاحظات بلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو من خلال وسائل التواصل الرسمية.
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