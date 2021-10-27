مجلس هيئة حقوق الإنسان ينوه بمبادرات السجون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الهيئة رئيس المجلس الدكتور عواد العواد، بالمبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للسجون، ومن ضمنها مبادرة سجن الحائر (إدارة الوقت) ومركزي إشراقة وثقة، إضافة إلى برنامج نور الذي استفاد منه عدد كبير من نزلاء السجون والموقوفين ولبت احتياجاتهم النفسية والاجتماعية بشكل واسع، حيث أعرب المجلس عن أمله بأن يتم الاستفادة من هذه المبادرات الإيجابية وتعميمها. وكان المجلس ناقش في جلسته موضوعات وتقارير مدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات المناسبة.



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