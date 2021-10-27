شكرا لقرائتكم خبر 25 ألف اختبار للتأكد من سلامة الأغذية والمياه بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أنها حللت 5635 عينة من الأغذية والمياه، وأجرت نحو 25 ألف اختبار عليها؛ للتأكد من خلوها من الملوثات المختلفة ومطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة، مؤكدة ضرورة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.
وأكدت حرصها على سلامة الغذاء واستمرار الجولات الرقابية، وتوفير نتائج مخبرية عالية الدقة للتعرف على مخاطر الأغذية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والتأكد من خلو أسواق مكة المكرمة من المخالفات، حرصا على سلامة الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 ألف اختبار للتأكد من سلامة الأغذية والمياه بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.