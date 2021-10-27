شكرا لقرائتكم خبر 25 ألف اختبار للتأكد من سلامة الأغذية والمياه بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى مختبر السلامة الغذائية بأمانة العاصمة المقدسة خلال الربع الثالث من عام 2021م أعمال الفحص على عينات الأغذية والمياه التي سحبت من الأسواق والمحال الغذائية؛ وذلك للتأكد من سلامة الغذاء وضمان المواد المستهلكة والمتداولة بالمنشآت الغذائية.

وأوضحت الأمانة أنها حللت 5635 عينة من الأغذية والمياه، وأجرت نحو 25 ألف اختبار عليها؛ للتأكد من خلوها من الملوثات المختلفة ومطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة، مؤكدة ضرورة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأكدت حرصها على سلامة الغذاء واستمرار الجولات الرقابية، وتوفير نتائج مخبرية عالية الدقة للتعرف على مخاطر الأغذية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والتأكد من خلو أسواق مكة المكرمة من المخالفات، حرصا على سلامة الجميع.