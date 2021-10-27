خال ندى أصغر في ذمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى تركي الماس، خال الزميلة ندى أصغر، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر أمس في مسجد الجوهرة البابطين شمال الرياض، ودفن في مقبرة الشمال.

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