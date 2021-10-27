استفادة 29 ألف شاب وفتاة من برنامج دعم التوظيف بمنطقة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان خلال استقباله، في الإمارة بجدة أمس، مدير صندوق الموارد البشرية «هدف» بالمنطقة، مساعد الحمراني، التقرير السنوي لأعمال الصندوق.

واستمع إلى نبذة عن التقرير الذي يحوي إحصاءات عن المستفيدين من برامج الصندوق، التي كان أبرزها استفادة نحو 29 ألف شاب وشابة من برنامج دعم التوظيف، فيما قدم الصندوق دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل لنحو 434 ألف مستفيد ومستفيدة.

كما اطلع على برامج ومبادرات «هدف» لدعم توطين الوظائف وتأهيل الكوادر لسوق العمل من خلال تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية لدى الباحثين عن العمل بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات.

ويعمل «هدف» على دعم وتمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وصولا لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.

إلى ذلك استقبل الأمير بدر بن سلطان، بمقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه عدد من مسؤولي الرئاسة.

واستمع إلى شرح عن خطة الرئاسة بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وأبرز محاورها التي ركزت على تحديد مسارات معينة للمعتمرين والمصلين، والإجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها الرئاسة العامة خلال الفترة الجارية، إضافة إلى الأعمال التي نفذتها الرئاسة بالتزامن مع قرار السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية ومن أبرزها إزالة الحاجز حول الكعبة المشرفة، وإلغاء ملصقات التباعد ومسارات المعتمرين، وتشغيل الساحات وفرشها، إضافة إلى عودة المصاحف والمطوفين وحافظات زمزم والمشربيات، وتفعيل الدروس والحلقات.

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، على الأعمال التي تنفذها الرئاسة للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام، منها توزيع 85 ألف عبوة زمزم يوميا، وتسخير 8 سلالم كهربائية يتم من خلالها تفويج 120 شخصا في الدقيقة، إضافة إلى استيعاب صحن المطاف 12,400 طائف في الساعة، كذلك توفير 8 آلاف عربة يدوية وكهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استخدام الطاقة الكاملة لأبواب المسجد الحرام.