الدكتوراه للكاتبة أمل السليّم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت الكاتبة في صفحة الرأي الدكتورة أمل السليّم الحربي على درجة الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي من جامعة الملك خالد ‏مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات. وذلك بعد مناقشة رسالتها التي جاءت بعنوان (تطوير أداء القيادات الأكاديمية في الجامعات السعودية في ضوء نموذج الكفاءات القيادية بجامعة فلوريدا).



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