«المدافع الأزرق -21 » يعزز خبرات القوات البحرية السعودية والأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم في الأسطول الغربي أمس الأول التمرين البحري المختلط «المدافع الأزرق - 21» الذي تنفذه القوات البحرية الملكية السعودية مع نظيرتها الأمريكية في البحر الأحمر، بحضور مدير التمرين العميد البحري الركن سعد الأحمري ومن الجانب الأمريكي العقيد البحري كارل هايوود.

وأوضح مدير التمرين أن المناورات تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين القوات البحرية السعودية والأمريكية ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء. كما أنه يسهم في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأضاف الأحمري أن التمرين اشتمل على عدد من السيناريوهات التي شاركت فيها القطع البحرية وقوارب الإسناد، وسفن الإنزال ومجموعة من الطائرات العمودية لتنفيذ التطبيقات العملية والمناورات التكتيكية، والتي أظهر فيها المشاركون أعلى معايير الجاهزية بكل احترافية، مما يظهر القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هذا النجاح جاء بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة.