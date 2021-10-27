شكرا لقرائتكم خبر 3 ملايين زائر لخدمة طلب الاستئناف في منصة معين الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتيح خدمة طلب الاستئناف من خلال المنصة لزوارها تقديم طلب الاستئناف على أحكام محاكم ديوان المظالم الإدارية، وفي أي منطقة من مناطق المملكة والاعتراض عليه ورفع وتقديم كل ما يلزمه في تقديم الطلب من مستندات وصحائف دعوى، كما يمكن للمتقدم على خدمة طلب الاستئناف في منصة معين الرقمية تتبع طلب الاستئناف الذي تقدم به من بداية تقديم الطلب عبر أيقونة طلباتي إلى حين صدور الحكم في القضية من محكمة الاستئناف الإدارية بالإلغاء أو التأييد.
ويولي ديوان المظالم وبمتابعة من رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف الاهتمام بكل ما تقدمه منصة معين الرقمية من خدمات، وما يتحقق لها وما تعلنه من أرقام بهدف قياس ورفع مستوى الخدمات الرقمية التي تقدمها المنصة للمستفيدين، حيث تقدم المنصة تقارير شهرية وربع سنوية للإدارات العليا بالديوان عما يتحقق من أرقام ومنجزات عن المنصة الرقمية وخدماتها.
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