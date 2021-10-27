فوز 3 شركات بجوائز تحدي كاوست «تشكيل مستقبل الإعلام»

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وجاءت في المركز الأول شركة البرمجيات البريطانية فاكتماتا، إذ حصلت على الجائزة الكبرى وقدرها 300 ألف ريال، بعدما نجحت في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى الضار على الإنترنت وتجميع المواضيع.
فيما حلت مؤسستا غربل وصحافة السعوديتان في المركزين الثاني والثالث؛ بعدما نجحت «غربل» في تطوير أداة للكشف عن الرسائل الإلكترونية المزعجة، والتخلص من تداخل الموجات من أجل إيجاد تجربة سلسة في مجال الشبكات الاجتماعية، في حين ابتكرت «صحافة» تقنية من شأنها مساعدة الصحفيين في تطوير محتوى ذي جودة عالية استنادا إلى معلومات دقيقة.
يذكر أنه تأهل للتصفيات النهائية في المسابقة 15 مشاركا في قائمة تضم شركات وطنية وأجنبية ناشئة، قامت بعرض أفكارها أمام لجنة من المختصين.
وكانت المشاركة في مسابقة الابتكار من دول مختلفة من العالم شملت، أمريكا وبريطانيا وباكستان، وتجاوز عدد المشاركين 700 مشارك.
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