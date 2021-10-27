الشورى يطالب الخطوط السعودية بدراسة تخفيض أسعار التذاكر للطلاب والطالبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على قرار طالب فيه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعمل على تسهيل المعاملة الضريبية بما يتناسب مع نماذج الأعمال لمنصات الاقتصاد التشاركي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية، وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه نمو الاقتصاد الرقمي.

كما تضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بوضع التنظيمات اللازمة لتمكين الجهات الحكومية بتطوير وتشغيل التطبيقات والأنظمة والبرمجيات من خلال مراكز داخل المملكة مما يسهم بحفظ خصوصية البيانات وأمن المعلومات وتوفير فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوطين التقنية وجذب الاستثمارات داخل المملكة.

وفي قرار آخر، دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى الإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا الهيئة في قراره بالعمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المقابل المالي

كما أكد المجلس في قراره الذي وافق عليه خلال الجلسة على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعما لاستدامة القطاع، والعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة.

عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1441 / 1442هـ والمقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه رأيها المتضمن عددا من التوصيات.

ورأت اللجنة وفقا لتقريرها أهمية قيام الهيئة ببناء مؤشرات إضافية لسوق العمل تتناسب وبيئة المملكة من حيث طبيعة الباحثين عن عمل وتفضيلاتهم والتنوع وغيره في خلق الوظائف بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدة اللجنة في تقريرها إلى الحاجة نحو إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بشكل سنوي بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة.

التذاكر الداخلية

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1441 / 1442هـ وذلك بعد استماعه لتقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتضمن رأي اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة، الإشارة إلى أهمية قيام المؤسسة بمواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

مطالبات الشورى من الخطوط السعودية:

