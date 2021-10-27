5 أهداف لتطوير وتأهيل مساري الصعود إلى غاري حراء وثور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحقق تطوير وتأهيل مساري الصعود إلى غاري حراء وثور 5 أهداف، أبرزها أمن الزوار وسلامتهم، وتقديم معلومات إثرائية أثناء صعودهم للوصول إلى الغار.

وأوضحت الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن مشروع تأهيل البنية التحتية بجبلي النور، وثور، يأتي لتطوير وتأهيل مساري الصعود إلى الغارين، ويهدف إلى تحقيق أمن الزوار وسلامتهم، وضبط حركة الزوار في مناطق محددة للحد من انتشارهم خارجها، إضافة إلى تقديم معلومات إثرائية للزوار أثناء صعودهم للوصول إلى الغارين، وتهيئة الموقعين بما يتلاءم مع برامج الزيارة والمحافظة عليها بما يتناسب مع مكانتهما التاريخية، وأخيرا التأكد من جودة الأعمال التي ستنفذ ومدى مطابقتها للمعايير المحلية والعالمية.

من جانبه أشاد مستشار المواقع التاريخية بالهيئة الملكية الدكتور وائل الحلبي، بتوقيع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، عقدين لتطوير البنية التحتية وتأهيل مساري الصعود إلى غاري حراء وثور، مؤكدا أن المشروعين منفصلين عن مشروعي المركزين الثقافيين بجبلي حراء وثور، وأنهما يأتيان ضمن الأعمال التكميلية لإثراء تجربة الضيف وتجويد الخدمات، وسيتضمنان الوسائل التي توفر سلامة الزوار والخدمات الأساسية لهم.

من ناحية أخرى أشارت الهيئة إلى أن تطوير وتأهيل مساري الصعود إلى غار حراء وثور يمر بمراحل عدة، منها إعداد الدراسات، وتنفيذ الأعمال الأساسية للإدارة والتشغيل الموقت، إضافة إلى إعداد التصاميم الهندسية اللازمة لتطوير الموقعين، وأخيرا تنفيذ أعمال التطوير والتأهيل الدائم.





تحقيق أمن الزوار وسلامتهم

ضبط حركة الزوار في مناطق محددة للحد من انتشارهم خارجها

تقديم معلومات إثرائية للزوار أثناء صعودهم للوصول إلى الغار

تهيئة الموقعين بما يتلاءم مع برامج الزيارة والمحافظة عليها بما يتناسب مع مكانتهما التاريخية

التأكد من جودة الأعمال التي ستنفذ ومدى مطابقتها للمعايير المحلية والعالمية.



اللجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية والإسلامية والمتاحف:





وزارة الثقافة



الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة



أمانة العاصمة المقدسة



برنامج خدمة ضيوف الرحمن



أوقاف



الهيئة السعودية للسياحة



أمانة منطقة المدينة المنورة



هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة



مراحل تطوير وتأهيل مساري الصعود إلى حراء وثور: