شكرا لقرائتكم خبر حلول لمعالجة نقاط الحوادث المرورية بطرق وشوارع مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف لجنة السلامة المرورية بمنطقة مكة المكرمة على مواصلة أعمالها بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، لتعزيز اللوائح المرورية والإجراءات الوقائية ومعالجة النقاط التي تكثر بها الحوادث المرورية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتعمل اللجنة على تنفيذ خطط السلامة المرورية، إضافة للتنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة، وصولا لتنفيذ استراتيجية الخطط المرورية الرامية إلى المحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.

وتحرص اللجنة على رفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الجهات أعضاء اللجنة لمتابعة وتقييم سير العمل بالتزامن مع تطبيق الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية بالمدن الرئيسة ومحافظات المنطقة والعمل على تكاملها.

خطوات لتطوير الجوانب الهندسية المرتبطة بالسلامة المرورية:

