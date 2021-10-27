حلول لمعالجة نقاط الحوادث المرورية بطرق وشوارع مكة

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وتعمل اللجنة على تنفيذ خطط السلامة المرورية، إضافة للتنسيق الكامل بين الجهات ذات العلاقة، وصولا لتنفيذ استراتيجية الخطط المرورية الرامية إلى المحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.
وتحرص اللجنة على رفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الجهات أعضاء اللجنة لمتابعة وتقييم سير العمل بالتزامن مع تطبيق الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية بالمدن الرئيسة ومحافظات المنطقة والعمل على تكاملها.
خطوات لتطوير الجوانب الهندسية المرتبطة بالسلامة المرورية:
- رفع كفاءة إدارة الحركة المرورية
- تحسين مستويات السلامة على الطرق
- تعزيز الجانب التوعوي من خلال تعديل الأنماط السلوكية السلبية
- دعم السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطرق
- زيادة الوعي وإعداد وتنفيذ مواد تثقيفية لتحقيق ذلك
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