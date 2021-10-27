شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة لإيقاف تركيب مظلات المركبات أمام المنازل بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تأتي الحملة تحت اسم "استبدلها بشجرة"

- تحث الحملة على زراعة أشجار الظل لتكون بديلة لمظلات السيارات

أطلقت أمانة الاحساء حملة (استبدلها بشجرة)، التي تهدف إلى إيقاف تركيب مظلات المركبات أمام المنازل وإزالة القائم منها، من خلال زراعة أشجار الظل لتكون بديلة لمظلات السيارات، أحد مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع وتستمر لمدة أسبوعين تستهدف المحاور والطرق الرئيسية كمرحلة أولى في العام الحالي 2021 ، عبر خطوات مرحلية تتضمن (التوعية والتثقيف بأهمية تحسين المشهد الحضري ، تهيئة المواقع وزراعة الأشجار، تقديم شتلات الأشجار للمواطنين كخطوة تشجيعية، إلزام أصحاب مظلات السيارات العشوائية بإزالتها بعد تحديد فترة زمنية لذلك، تعزيز المشاركة المجتمعية والتطوع البلدي والتعاون مع القطاع الخاص).

ونوهت الأمانة الى أن إدارة تحسين المشهد الحضري وغرفة عمليات معالجة التشوه البصري وبالتعاون مع البلديات والإدارات المختصة اتخذت خطواتها، لحث المواطنين على إزالة المظلات القائمة، مع تحديد فترة أسبوعين مهلة للإزالة، على أن يتم الرفع بعد انتهاء المهلة بقائمة غير المتجاوبين مع الحملة وتطبيق الأنظمة واللوائح والجزاءات حيال ذلك.