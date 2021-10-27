شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستعرض جهودها في إحلال السلام بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيفين كوبمانز.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والجهود التي تقوم بها المملكة في المنطقة بإحلال السلام والاستقرار والتعايش بين الشعوب كافة.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.