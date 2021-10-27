نفّذت جمعية “سفانة” الصحية في المستشفى السعودي الألماني بحائل، أمس الثلاثاء، عيادة أمراض العيون للأطفال، برعاية شركة أسمنت حائل.
وعقدت العيادة عبر تطوّع أخصائي عيون الأطفال والحول الدكتور أحمد الجلعود، وتخلل العيادة الكشف وصرف الأدوية والنظارات الطبية ورعاية متطلبات كل حالة مستفيدة.
ويأتي نموذج المبادرة عبر الإعلان عن العيادة وفتح حجز المواعيد عبر منصة إلكترونية مخصصة لعيادة الخير الطبية، ثم تتم دراسة الحالات المتقدمة بواسطة باحثي الجمعية الاجتماعيين والتأكد من استحقاقهم للخدمة.
وتعتبر عيادة أمراض العيون للأطفال رقم 34 إحدى مبادرات أسمنت حائل الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية، والتي استمرت منذ العام 2017م، شملت مختلف التخصصات الطبية بهدف خدمة المرضى المحتاجين في المجتمع المحلي.
يأتي ذلك بالشراكة مع جمعية “سفانة” الصحية بحائل، والمستشفى السعودي الألماني بحائل.
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 07:00 PM
في المستشفى السعودي الألماني بحائل“سفانة” الصحية تنظم عيادة أمراض العيون للأطفال
نفّذت جمعية “سفانة” الصحية في المستشفى السعودي الألماني بحائل، أمس الثلاثاء، عيادة أمراض العيون للأطفال، برعاية شركة أسمنت حائل.
وعقدت العيادة عبر تطوّع أخصائي عيون الأطفال والحول الدكتور أحمد الجلعود، وتخلل العيادة الكشف وصرف الأدوية والنظارات الطبية ورعاية متطلبات كل حالة مستفيدة.
ويأتي نموذج المبادرة عبر الإعلان عن العيادة وفتح حجز المواعيد عبر منصة إلكترونية مخصصة لعيادة الخير الطبية، ثم تتم دراسة الحالات المتقدمة بواسطة باحثي الجمعية الاجتماعيين والتأكد من استحقاقهم للخدمة.
وتعتبر عيادة أمراض العيون للأطفال رقم 34 إحدى مبادرات أسمنت حائل الاستراتيجية في المسؤولية الاجتماعية، والتي استمرت منذ العام 2017م، شملت مختلف التخصصات الطبية بهدف خدمة المرضى المحتاجين في المجتمع المحلي.
يأتي ذلك بالشراكة مع جمعية “سفانة” الصحية بحائل، والمستشفى السعودي الألماني بحائل.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر "سفانة" الصحية تنظم عيادة أمراض العيون للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.