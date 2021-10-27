البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس: دانت مملكة البحرين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة مفخخة، التي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، وإطلاقها لطائرة مسيرة مفخخة أخرى تجاه مدينة نجران. وشددت وزارة الخارجية على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة للمملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها دائمًا فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين.

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