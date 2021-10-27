الخارجية السعودية: تصريحات وزير الاعلام اللبناني تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية

محمد الفلاح - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

اعربت وزارة الخارجية السعودية، عن أسفها لما تضمنته التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها " اشارة إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود دول تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية، فإن وزارة الخارجية، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة".

وجددت الوزارة تأكيدها، أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

واشار البيان الى ان الوزارة استدعت، اليوم، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.