السعودية | أمير حائل يبحث آليات عودة الحياة لطبيعتها ويشيد بمنجزات المملكة في التعامل مع كورونا

المناطق - واس:

رأس الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة عن بعد اليوم جلسة المجلس الأولى في دورة الانعقاد الرابعة للفترة السابعـة من العام المالي 1442 / 1443هـ، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ، وأعضاء المجلس، ونوه سموه بما تحقق من منجزات ومكتسبات في المملكة خلال المرحلة الماضية من جائحةكوفيد 19 وما في المرحلة الحالية من خطوات مهمة لعودة الحياة والأنشطة لطبيعتها المتمثلة في آلية عودة وانتظام الطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة وما يحققه ذلك من اكتساب .للعلوم والمعارف وفتح أفق المدارك لأجيالنا المستقبلية

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة من لجنة الاحتياجات والميزانيات لتفعيل توصية مجلس المنطقة المنعقدة بتاريخ 23 / 01 / 1443هـ المتضمنة تنسيق العمل بين هيئة كفاءة الإنفاق والإدارات الحكومية بالمنطقة وحصر الاحتياجات من المشاريع ذات الأولوية المقترحة في المحفظة الخمسية ، وكذلك آلية عمل هيئة كفاءة الإنفاق في اعتماد مشاريع المحفظة الخمسية للقطاعات الحكومية ، وتم إقرار التوصيات اللازمة في نهاية الجلسة.