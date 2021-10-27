شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | المملكة تستدعي سفير لبنان وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات «قرداحي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لما تضمنته تصريحات وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية، من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت "الخارجية" مجددًا بأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.