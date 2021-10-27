شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم الحوادث باليمن: استهداف التحالف لمدرسة "عذبان الأساسية" ادعاءات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن يفند ادعاءات عدد من الجهات الأممية

- المنصور: الفريق يعمل وفق استقلالية تامة

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، عددا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء خلال عمليات التحالف في اليمن.

وفنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث، الادعاء الذي تردد، متهما قيام قوات التحالف باستهداف مدرسة (عذبان الأساسية) بمديرية (حريب) بمحافظة (مأرب) بتاريخ (03/09/ 2015م).

وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن الفريق يعمل وفق استقلالية تامة، مشيرا إلى أن الفريق يقوم بتقييم الحوادث التي تصل إليه بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن ذلك الحادث.