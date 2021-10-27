غدًا.. رئيس هيئة الفروسية يكشف تفاصيل النسخة الثالثة من كأس السعودية

يعقد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، يوم غدٍ، مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن النسخة الثالثة من كأس السعودية لعام 2022 الذي تم تصنيفه ضمن سباقات الفئة الأولى عالميًّا.
ويشهد المؤتمر تغطية إعلامية كبرى محليًّا وداخليًّا تواكب الحدث من خلال 4 مؤتمرات متزامنة مع التوقيت العالمي لكل قارات العالم.
ويُعد كأس السعودية أغلى جائزة سباقية في التاريخ؛ إذ تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وسبق أن أقيمت نسختان منه؛ حيث توّج الجواد ماكسيموم سيكورتي بالنسخة الأولى في عام 2020، فيما تُوج الجواد مشرف المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن الفيصل بلقب النسخة الثانية عام 2021م.
يذكر أن كأس السعودية الذي تضم أمسيته ثمانية أشواط بات مطمع وطموح كبار الملاك والمدربين العالميين، وخاصة أن المشاركة فيه تمر عبر تصفيات وأشواط صعبة مختارة بمقاييس معينة لكي يجتذب نخبة النخبة من أقوى الخيول في العالم.
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 05:49 PM
الحدث يعتبر أغلى جائزة سباقية في التاريخ.. وتبلغ جائزته 20 مليون دولارغدًا.. رئيس هيئة الفروسية يكشف تفاصيل النسخة الثالثة من كأس السعودية
يعقد الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، يوم غدٍ، مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن النسخة الثالثة من كأس السعودية لعام 2022 الذي تم تصنيفه ضمن سباقات الفئة الأولى عالميًّا.
ويشهد المؤتمر تغطية إعلامية كبرى محليًّا وداخليًّا تواكب الحدث من خلال 4 مؤتمرات متزامنة مع التوقيت العالمي لكل قارات العالم.
ويُعد كأس السعودية أغلى جائزة سباقية في التاريخ؛ إذ تبلغ جائزته 20 مليون دولار، وسبق أن أقيمت نسختان منه؛ حيث توّج الجواد ماكسيموم سيكورتي بالنسخة الأولى في عام 2020، فيما تُوج الجواد مشرف المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن الفيصل بلقب النسخة الثانية عام 2021م.
يذكر أن كأس السعودية الذي تضم أمسيته ثمانية أشواط بات مطمع وطموح كبار الملاك والمدربين العالميين، وخاصة أن المشاركة فيه تمر عبر تصفيات وأشواط صعبة مختارة بمقاييس معينة لكي يجتذب نخبة النخبة من أقوى الخيول في العالم.
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