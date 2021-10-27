اخبار دوليه – السعودية تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج بعد التصريحات المسيئة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن

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السعودية تستدعي السفير اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج بعد التصريحات المسيئة من وزير الإعلام اللبناني حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن 2021-10-27T17:20:51.103+03:00 إشارةً إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية.فإن وزارة الخارجية في السعودية، إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.وتؤكد مجددًا بأن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص

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