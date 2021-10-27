بالفيديو.. وزير الاستثمار: «موسم الرياض» يجعل العاصمة وجهة عالمية لمحبي الرفاهية والفنون والثقافة

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن موسم الرياض في المملكة، سيجعل الرياض وجهة عالمية لكل محبي الرفاهية والثقافة والفنون والمحتوى الرقمي والابتكار.

وقال الفالح في تصريحات خلال مبادرة مستقبل الاستثمار: «موسم الرياض سيجعل من الرياض وجهة عالمية لكل محبي الرفاهية والثقافة والفنون والمحتوى الرقمي والابتكار»، مضيفًا: «رؤية 2030 أطلقت طاقات غير محدودة في كل القطاعات».

وكان وزير الاستثمار قد علق على إعلان 44 شركة نقل مقراتها الإقليمية للرياض قائلا: «يسعدني أن أشهد انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، مما يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لقد أدركت هذه الشركات الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030، وسيقطفون ثمارها قريبًا. يأتي ذلك، بعد أسبوعين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية والتي ستوفر مزيدًا من الفرص من خلال سلسلة من المبادرات التي صممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة ».

وأضاف: «شهدنا خلال الأعوام الماضية، ردود فعلٍ مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد المملكة. ونتوقع تواجدًا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي».

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