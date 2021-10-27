أزمة جورج قرداحي.. ناصر القصبي: نُكران لأيادٍ كريمة مدت له

الرياض - محمد عبدالله - دخل الممثل الشهير، ناصر القصبي، على خط الأزمة التي أثيرت في اليومين الماضيين، بخصوص تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، مؤكدًا أن تلك التصريحات «ليست رأياً بل التفافًا على موقف متعصب».

وقال القصبي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «مؤسف ما قاله جورج قرداحي ما قاله ليس رأياً بل التفافًا على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادٍ كريمة مدت له. …. اللئيم تمردا».

جورج قرداحي يرد

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قد رد على الضجة التي أثارتها تصريحاته بشأن السعودية والإمارات، قائلًا: «إنه لم يقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال الإساءة للرياض أو أبوظبي «اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء».

وقال جورج قرداحي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: منذ صباح اليوم، وبعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع الإلكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة أونلاين، في برنامج «برلمان الشباب».

الرئيس اللبناني يعلق على أزمة جورج قرداحي

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المثيرة للجدل، والتي كان قد تم تسجيلها قبل تشكيل الحكومة بأكثر من شهر، «تعكس رأي الوزير الشخصي، وليس رأي الحكومة ولا رأي الرئاسة».

وأوضح الرئيس اللبناني خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية، مشيرًا إلى أن بلاده تنأى بأنفسها عن الصراعات، لكنها لا تنأى ننأى بنفسها عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الموقف ثابت.

وعبَّر عن تطلع بلاده إلى أطيب العلاقات وأحسنها، مشيرًا إلى أن ما قاله جورج قرداحي لن يؤثر على المسار العام، خاصة وأن ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري.

وتابع: هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي قبل تشكيل الحكومة ولم نسمع به، حيث اذيعت المقابلة بالأمس، مشيرًا إلى أن «هذا هو المسار الذي قررناه لناحية أننا تواقون لأطيب العلاقات وأحسنها مع الدول العربية ونأمل أن يكون هذا الموضوع قد طوي.

اقرأ أيضًا:

السفير اليمني بلبنان: بيان قرداحي «زاد الطين بلة».. لم يعتذر بل أكد على ما أدلى به

الرئيس اللبناني عن أزمة جورج قرداحي: رأي شخصي لم نسمع به.. نأمل أن يكون الموضوع طوي