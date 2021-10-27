تصل إلى 4 ملايين ريال.. بنك التنمية الاجتماعية يقدم 4 برامج تمويلية للخريجين

الرياض - محمد عبدالله - كشف بنك التنمية الاجتماعية عن وجود عدد من البرامج التمويلية والقروض التي يوفرها للخريجين والخريجات ضمن برامج تمويله المختلفة.

وأوضح البنك، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هذه البرامج التمويلية التي يوفرها لفئات الشباب من الخريجين والخريجات متنوعة وتتناسب متطلباتها مع مختلف الشرائح من خريجي الجامعات والحاصلين على شهاداتهم.

تمويل المنشآت الناشئة

واوضح بنك التنمية الاحتماعية أن أول المنتجات التمويلية التي يوفرها للشباب هو برنامج تمويل المنشآت النائشة وهو منتج تمويلي يستهدف المنشآت الجديدة بتمويل يصل إلى 300 ألف ريال.

وحدد بنك التنمية المتطلبات الضرورية اللازم توافرها في طالب التمويل وكذلك الشروط الفنية الخاصة بالمنتجات، وتتمثل هذه الاشتراطات فيما يلي:

- أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية.

- ألا يقل عمر طالب التمويل عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمستفيد بالحصول على التمويل.

- لا يتجاوز مبلغ التعثر المالي في السجل الائتماني للمستفيد عن 15 ألفًا على ألا يتجاوز التعثر 90 يومًا بناءً على التقرير الائتماني باستثناء فواتير الخدمات.

- أن يكون المشروع جديدًا.

- ألا تقل نسبة الضمان عن 100% من مبلغ التمويل.

- يجب أن يتم التفرغ الوظيفي للمتقدم وذلك قبل توقيع عقد التمويل​.

- ألا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة على شريطة اجتياز دورة التدريب من أحد الجهات الشريكة المعتمدة.

منتج زود الادخاري

وأشار بنك التنمية الاجتماعية إلى أن ثاني البرامج التمويلية التي يوفرها لفئات الشباب من خريجي الجامعات هو منتج زود الادخاري الذي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ادخار مبالغ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻐﻄﻲ الاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ادﺧﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ.

وأوضح البنك أن اﻟﺤــﺪ الأدني للحوافر الشهرية بمنتج زود الادخاري هي 20 رﻳــﺎلًا ﺳــﻌﻮديًّا واﻟﺤــﺪ الأعلى 200 رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي، مشيرًا إلى وجود حافز ﻧﻘﺪي ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ يصل إلى 3000 رﻳـــــــــﺎل.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنه لا ﻳﻠــﺰم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋــﺪدًا ﻣﺤــﺪدًا ﻣــﻦ اﻟﻤﺪﺧــﺮات اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻘــﺎء ﻣﺸﺘﺮﻛًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞً، مضيفًا أن منتج زود الادخاري ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أحكام اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ الإﺳﻼﻣﻴﺔ.

وأوضح البنك أن ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، منوهًا باﻟﻤﺮوﻧــﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺪﺧﺮات واﻳــﺪاع اﻟﺤﺎﻓــﺰ اﻟﺸــﻬﺮي اﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ، مع السماح بالسحب واﻻﻳﺪاع دون أي رﺳﻮم.

تمويل مسرّعات الأعمال

وبيّن بنك التنمية، وجود كذلك بين منتجاته التمويلية منتج تمويل حاضنات ومسرعات الأعمال والذي يستهدف منشآت في مجال الحاضنات والمسرّعات بتمويل يصل إلى 4 ملايين ريال.

وأوضح البنك أنه إذا كانت التكلفة الاستثمارية للمشروع تزيد على خمسمائة ألف ريال، فيشترط أن لا تقل نسبة المساهمة الذاتية المطلوبة من المتقدم عن 15% من التكلفة الاستثمارية للمشروع وفق سياسات تضعها إدارة البنك.

وحدد بنك التنمية المتطلبات الضرورية اللازم توافرها في طالب التمويل وكذلك الشروط الفنية الخاصة بالمنتجات، وتتمثل هذه الاشتراطات فيما يلي :

- أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمستفيد بالحصول على التمويل

- تقديم ضمانات السداد.

- ألا يمضي على تشغيل المشروع أكثر من 3 سنوات بمبيعات لا تتجاوز 3 مليون ريال.

- ألا يتجاوز مبلغ التمويل المطلوب عن 4 ملايين ريال.

- ألا تقل المساهمة الذاتية عن 15 % من التكلفة الاجمالية.

- تقديم الدراسة الخاصة بالمشروع.

- ألا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة.

تمويل منشآت التقنيات الناشئة

وكشف بنك التنمية الاجتماعية عن أن آخر المنتجات التمويلية التي يوفرها لفئات الشباب من الخريجين والخريجات هو منتج تمويل منشآت التقنيات الناشئة.

وأوضح أن هذا المنتج يختص في تمويل منشآت تقنية ورقمية والتي تبدأ تكلفتها الاستثمارية من 50 ألف ريال ولا تزيد على 8 ملايين ريال بسقف تمويلي يصل إلى 4 ملايين ريال.

وحدد بنك التنمية المتطلبات الضرورية اللازم توافرها في طالب التمويل وكذلك الشروط الفنية الخاصة بالمنتجات، وتتمثل هذه الاشتراطات فيما يلي:

- أن يكون المستفيد سعودي/ة الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 55 عامًا.

- أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمستفيد بالحصول على التمويل.

- ألا تقل المساهمة الذاتية عن 15% من تكلفة المشروع الإجمالي.

- ألا يمضي على تشغيل المشروع أكثر من 3 سنوات بمبيعات لا تتجاوز 3 ملايين ريال.

- ألا يقل مبلغ التمويل المطلوب للمشروع عن 50 ألف ريال.

- ألا يتجاوز مبلغ التمويل المطلوب عن 4 ملايين ريال.

- ألا تزيد التكلفة الاستثمارية عن 8 ملايين ريال.

- يتم تقديم الدراسة الخاصة بالمشروع عند التقديم بطلب التمويل على موقع البنك.

- ألا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة.

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