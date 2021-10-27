سيكون بين الأكبر في العالم.. بدء إنشاء مول السعودية بالرياض غدًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن آلان بجاني، رئيس مجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية، البدء غدًا في إنشاء "مول السعودية" بالرياض، ليكون من أكبر المراكز التجارية في العالم.

وأوضح "بجاني"، في تصريحات لـ"العربية"، على هامش منتدى "مستقبل الاستثمار"، أن تكلفة المشروع تبلغ 16 مليار ريال، وسيتم تنفيذه خلال 48 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة مهمة لعالم التجزئة ليس فقط على مستوى المملكة ولكنه سيتخطى ذلك وسيكون مرجعا عالميا لصناعة التجزئة.

وتسلَّمت 44 شركة عالمية، تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وجاء تسليم تراخيص المقرات الإقليمية لممثلي الشركات العالمية، على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، شارك بها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار.

ويعد المقر الإقليمي كيانا تابعا لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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