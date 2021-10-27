«الصحة»: 55 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفيات.

وأكدت وزارة الصحة، تسجيل 42 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,418) حالة.

وشددت على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بذلك لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق ( توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏