بمشاركة سعودية.. دراسة تثبت فعالية مسيّـلات الدم في الحد من وفيات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - شاركت المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود، ممثلة بوحدة الأبحاث السريرية في المدينة الطبية الجامعية بفعالية في دراسة عالمية حديثة تم نشر نتائجها هذا الأسبوع في المجلة الطبية البريطانية BMJ.

وهدفت الدراسة العلمية المقارنة إلى معرفة أثر مسيـّـلات الدم (أدوية الهيبارين) التي تُستخدم يوميـّـاً لمعظم المرضى في المستشفيات للتخفيف من مضاعفات مرض فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الفريق البحثي السعودي استشاري جراحة الأوعية الدموية في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الأستاذ المساعد بقسم الجراحة في كلية الطب بالجامعة المشرف العام على الدراسة في المملكة الدكتور مساعد بن حمود الحمزة أن الدراسة أجريت بناء على ما أثبتته الدراسات المسحيّـة في بداية الجائحة من تعرض بعض الحالات المصابة بالفايروس للجلطات الشريانيّة والوريديّة التي تؤدي إلى مضاعفات شديدة وخطيرة.

وبين الدكتور الحمزة أن الدراسة قارنت بين مجموعتين تلقت أحدها الجرعات الوقائية المعتادة لمرضى المستشفيات، فيما تلقى المرضى في المجموعة الثانية الجرعات العالية المستخدمة لعلاج المرضى بعد إصابتهم بجلطات عموماً، ووجدت أن الوفيات في مجموعة مرضى الجرعات العالية أقل من مرضى مجموعة الجرعات الوقائية للحالات المتوسطة المصابة بالفيروس والذين لديهم ارتفاع في مستوى (د دايمر) وهو جزء من البروتين الذي يساعد على تكون الجلطات.

وأضاف أن مراكز الدراسة في المملكة شملت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود كمركز رئيس، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض، شارك فيها 148 مريضًا بواقع ثلث العدد الكلي للمرضى المشاركين في الدراسة عالمياً.

ونوه الدكتور الحمزة بجهود الفريق البحثي، مؤكداً أن هذه المشاركة تدعم جهود القائمين على الأبحاث العلمية في المجال الطبي.

يذكر أن النتيجة المتميزة لهذه الدراسة قد تؤدي إلى تغيير في البروتوكولات العلاجية للحالات المتوسطة المصابة بالفيروس، وهم المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب الحاجة إلى الأكسجين.

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