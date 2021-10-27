«الشؤون البلدية» تحدد شروط التسجيل بمنصة تقديم منتجات التبغ

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط ومتطلبات وآلية التسجيل بمنصة تقديم منتجات التبغ.

وتقدم الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددا من الخدمات الإلكترونية من بينها خدمات منصة رسم تقديم منتجات التبغ.

منصة رسم منتجات التبغ

وبينت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن منصة رسم منتجات التبغ تساعد أصحاب المطاعم، والمقاهي الشعبية، ومن في حكمهم، والراغبين في تقديم منتجات التبغ على الإفصاح.

وأضافت وزارة الشؤون البلدية، أن المنصة تساعد كذلك على دفع المبالغ المحصلة من المبيعات لإدارة الإفصاح بصورة شهرية مباشرة من خلال المنصة.

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الإجراءات اللازمة والمتطلبات الضرورية للاستفادة من الخدمة، وهي كالتالي:

- التسجيل في "منصة بلدي".

- تسجيل الدخول .

- اختيار "خدمات بلدي".

- اختيار "منصة رسم تقديم منتجات التبغ".

- إصدار "شهادة التسجيل".

- الإفصاح الشهري.

- تصريح تقديم منتجات التبغ في الفعاليات المصرحة.

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