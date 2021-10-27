أنقذ مريضة بعد توقف قلبها.. قصة حياة جديدة يكتبها أحد أبطال «صحة محايل»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عن قصة ملهمة جديدة بطلها أحد أبطال وزارة الصحة بمحايل؛ حيث أنقذ حياة سيدة توقف قلبها، مشيرة إلى أنها عادت مرة أخرى لمنزلها وبصحة جيدة.

وقال الحساب الرسمي لصحة عسير عبر موقع «تويتر» إن أطباء طوارئ مستشفى محايل العام، استقبلوا حالة الشابة ذات 23 عاماً التي وصلت قسم طوارئ مستشفى محايل وهي في حالة إعياء شديد مع هبوط حاد في نبضات القلب، مما أدى إلى توقف القلب الذي عاد للعمل بعد الإنعاش القلبي اللازم والسريع.

وأضاف أنه وحسب منصة التطوع الصحي فقد ‏قيّم الفريق الطبي بمستشفى محايل العام هذه الحالة كحالة إنقاذ حياة وتستلزم إرسال المريضة إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض القلب بمدينة أبها، لكن تدهور الحالة جعل هذا القرار خياراً مستحيلاً، إذ توقف القلب مرة أخرى أثناء تجهيزها للنقل.

‏وواصل: «فبعد التنسيق بين مشرف مركز القلب وإدارة المستشفى توصل الجميع إلى الاتفاق على قرار مختلف وهو أن يتطوع مشرف مركز القلب الدكتور محمد الأحمري استشاري أمراض القلب بالحضور إلى مستشفى محايل العام لإجراء التدخل العلاجي اللازم».

‏وسرعان ما نُفذ القرار وحضر استشاري القلب وتم تركيب منظم ضربات قلب مؤقت ثم نُقلت بعد ذلك المريضة إلى مركز الأمير فيصل لأمراض القلب لاستكمال الخطة العلاجية، لتعود بعد ذلك إلى منزلها وهي بأتم صحة وعافية.

‏ وأكمل «يعتبر هذا النضال عطاءً منظورا وجهدا مشكورا بذله فريق طوارئ محايل العام واستشاري أمراض القلب الدكتور محمد الأحمري أن وفقهم الله وسخرهم وجعلهم سبباً لإنقاذ الأرواح والشفاء بإذن الله على أيديهم».

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