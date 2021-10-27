الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني احتجاجًا على تصريحات جورج قرداحي تجاه السعودية

الرياض - محمد عبدالله - استدعت وزارة الخارجية الكويتية، القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن رفض دولة الكويت التام لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي قالت إنها تتنافى مع الواقع ولاتمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها الأربعاء، عن استنكار ورفض دولة الكويت الشديد للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي اتهم فيها البلدان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه.

وأكدت أن تلك التصريحات لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافلا عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

بعد الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن بلاده حريصة على أفضل العلاقات مع دول الخليج.

وقال ميقاتي، في تصريحات له، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان حريص على النأي بنفسه عن الصراعات.

وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا اليوم الأربعاء قالت فيه إن التصريح الذي جرى تداوله أمس لوزير الإعلام جورج قرداحي صدر عنه قبل تعيينه وزيرا، كما أنه لا يعكس موقف الحكومة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الخارجية قولها: «صدر كلام شخصي سابقا عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا ونشر بالأمس، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب».

وأضافت الوزارة في البيان: «كانت الخارجية اللبنانية قد دانت مرارا وتكرارا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي ما زالت على موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة أشقائها الخليجيين الذين تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخل في سياساتهم الداخلية والخارجية».

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبر الثلاثاء، عن رفضه تصريحات وزير الإعلام في حكومته جورج قرداحي بشأن السعودية.

وأكد ميقاتي، في بيان صادر عنه، تمسك بلاده بروابط الأخوة مع الدول العربية والمحددة في شكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها، ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة.

وحول تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي التي يجرى تداولها، والتي قال إنها تندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة، أكد ميقاتي، أنه «كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، وبخاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي».

وأشار إلى أن «رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى».

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