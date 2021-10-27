«الاستثمار» تكشف أسماء 44 شركة عالمية اختارت الرياض مقرًا إقليميًا

الرياض - محمد عبدالله - نشرت وزارة الاستثمار، صورة عبر حسابها الرسمي عل موقع «تويتر»، تكشف فيه عن أسماء 44 شركة عالمية، أعلنت نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية؛ حيث يظهر في الصورة أسماء الشركات العالمية ومن بين تلك الشركات أسماء كبرى كشركة «سامسونج» و«سيمنس» و«بيبسيكو» و«يونيليفر» و«فيليبس» و«ديدي» الصينية.

وقال وزارة الاستثمار تعليقًا على الصورة: «يسعدنا أن نرحب بـ 44 شركة عالمية اختارت السعودية لتكون مقراً لمكاتبها الإقليمية واستلام رخصها الاستثمارية خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

وكانت شركة «فيستاس ويند Vestas» الدنماركية لطاقة الرياح، أول المعلنين اليوم الأربعاء، عن نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وتعد «Vestas» شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح: «يسعدني أن أشهد انضمام هذا العدد الكبير من الشركات إلى برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، مما يدل على أن الرياض مدينة عالمية جاذبة للأعمال، والوجهة الاستثمارية المفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لقد أدركت هذه الشركات الفرص الاستثنائية التي توفرها لهم رؤية 2030، وسيقطفون ثمارها قريبًا. يأتي ذلك، بعد أسبوعين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية والتي ستوفر مزيدًا من الفرص من خلال سلسلة من المبادرات التي صممت لتحسين بيئة الأعمال في المملكة».

وأضاف: «شهدنا خلال الأعوام الماضية، ردود فعلٍ مشجعة من المستثمرين أدت إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد المملكة. ونتوقع تواجدًا أكبر للمستثمرين من شأنه أن يوسع من حجم الاستثمار في السوق المحلي».

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