3 مناطق تخالف نظام البذور والشتلات

تبوك : القبض على شخص اعتدى على فتاة بالضرب صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن... تبوك: دوت الخليج تبوك: دوت الخليج 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

الشرقية : ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالسطو والسرقة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال تعقب مرتكبيها،... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : ضبط مواطن نقل 15 مخالفا على طريق الساحل صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

مركز قيادة وتحكم لمراقبة التعديات على عقارات الدولة تعتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة، ممثلة في إدارة نظام الأملاك وإدارة الحماية والمراقبة، ضمن أهدافها الإستراتيجية، تأسيس مركز... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 21 ربيع الأول 1443 هـ 21 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> 7 مسارات لمشروع النقل العام بالأحساء فيما أغلقت أمانة الأحساء أخيرًا، أقدم محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة الهفوف التابعة للأحساء بميدان الخميس بعد 42... الدمام : عدنان الغزال الدمام : عدنان الغزال 20 ربيع الأول 1443 هـ 20 ربيع الأول 1443 هـ

6 مزايا لمختبر المياه والتربة البيئي كشف مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج»، استحداث وتشغيل مختبر بيئي متنقل، مزود... الاحساء دوت الخليج الاحساء دوت الخليج 20 ربيع الأول 1443 هـ 20 ربيع الأول 1443 هـ

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