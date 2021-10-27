شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان تنوّه بمبادرات المديرية العامة للسجون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استفاد عددٌ كبيرٌ من السجناء والموقوفين من برنامج نور

- بت احتياجاتهم النفسية والاجتماعية بشكلٍ واسعٍ

نوّه مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الهيئة، رئيس المجلس الدكتور، عواد بن صالح العواد بالمبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للسجون ومن ضمنها مبادرة سجن الحائر (إدارة الوقت) ومركزي إشراقة وثقة.

بالإضافة إلى برنامج نور الذي استفاد منها عددٌ كبيرٌ من السجناء والموقوفين ولبت احتياجاتهم النفسية والاجتماعية بشكلٍ واسعٍ، وأمّل المجلس أن يتم الاستفادة من هذه المبادرات الإيجابية وتعميمها.

وكان المجلس قد ناقش في جلسته عددًا من الموضوعات، والتقارير المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات المناسبة.