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الصحة: 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (55) حالة مؤكدة، وتعافي (42) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (64) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (548423) حالة، وعدد حالات التعافي (537418) حالة، فيما تم تسجيل عدد (3) حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8785) حالة - رحمهم الله جميعاً -.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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