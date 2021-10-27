محمد بن مسعود - الدمام - 27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 03:28 PM الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات “قرداحي” الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات “قرداحي” استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمّن رفض الكويت لتصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات "قرداحي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.