الأخضر الأولمبي يدشن مشواره بتصفيات الآسيوية بالتعادل مع أوزبكستان

محمد بن مسعود - الدمام - تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب أوزبكستان 2-2، اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور في أوزبكستان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان.
وسجّل حامد الغامدي (40) وعبدالمحسن القحطاني (47) هدفي السعودية، في حين سجل أوتابيك جوراكوزييف (45) وجاسوربيك جلال الدينوف (80 من ضربة جزاء) هدفي أوزبكستان.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الكويت على بنغلادش 1-0 على ستاد جار.
وتصدرت الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الأخضر السعودي وأوزبكستان، في حين بقي رصيد بنغلادش خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي، فيما تلتقي أوزبكستان مع بنغلادش.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على الثاني في مجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.
27 أكتوبر 2021 – 21 ربيع الأول 1443 03:51 PMالأخضر الأولمبي يدشن مشواره بتصفيات الآسيوية بالتعادل مع أوزبكستان
تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره منتخب أوزبكستان 2-2، اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور في أوزبكستان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان.
وسجّل حامد الغامدي (40) وعبدالمحسن القحطاني (47) هدفي السعودية، في حين سجل أوتابيك جوراكوزييف (45) وجاسوربيك جلال الدينوف (80 من ضربة جزاء) هدفي أوزبكستان.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً فوز الكويت على بنغلادش 1-0 على ستاد جار.
وتصدرت الكويت ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الأخضر السعودي وأوزبكستان، في حين بقي رصيد بنغلادش خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي، فيما تلتقي أوزبكستان مع بنغلادش.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على الثاني في مجموعات الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.
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