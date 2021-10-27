اخبار الخليج – شطب نهائي للمحامية فاطمة الحواج من جدول المحامين

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر صحّة ما يُتداول بشأن قرار مجلس تأديب المحامين بمعاقبة المحامية فاطمة الحواج بشطب اسمها نهائيًا من جدول المحامين. وبحسب القرار، يُحظر على المحامية الحواج مزاولة مهنة المحاماة أو مراجعة القضايا أو ما يتصل بها، ما لم تكن طرفًا فيها بصفتها مدعية أو مدّعى عليها أو تحرير وكالات جديدة لها بصفتها محامية.

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