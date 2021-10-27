شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مريض السمنة الشراري يعاود المشي بعد 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الدكتور الضحيان : الشراري يستعد الآن للرجوع لأهله بجهد 60 طبيبًا وممرضًا وفنيًا

أعلن رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير واستشاري جراحة السمنة الدكتور عبدالله الضحيان عن تمكن مريض السمنة منصور الشراري، من المشي لأول مرة على قدميه منذ ستة أعوام، بعد إجراء عملية جراحية له بالمدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود.

وقال الدكتور الضحيان الحمد لله منصور الشراري من بعد عدم مشيه لمدة 6 سنوات وسمنة أقعدته.

وأضاف إلى أنه في المدينة الطبية الجامعية لجامعة الملك سعود منذ ثلاثة أشهر بدأ بعلاج طبيعي ورياضة وحمية وأُجريت له العملية من شهر.

وقال الدكتور الضحيان إن منصور الشراري يستعد الآن للرجوع لأهله بجهد أكثر من 60 طبيبًا وممرضًا وفنيًا، وليس جهد شخص ولكن جهد الجميع

وكان المريض الشراري تم نقله قبل أشهر من منزله في القريات بسيارة إسعاف إلى المطار، حيث تم توفير طائرة خاصة لنقله إلى ‏مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، بناء على رغبته لبدء ‏مرحلة العلاج.

ومن الجدير بالذكر أن منصور الشراري أوضح أنه ذهب إلى أحد مستشفيات الرياض لإجراء ‏عملية “تكميم” للمعدة، إلا أنه فوجئ بسؤال عما إذا كان معه ‏مرافق من عدمه، وعندما سألهم عن السبب، قالوا حتى يحمل ‏الجثة حال توفي، فقرر العودة إلى القريات.