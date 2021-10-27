السيسي يصدر قرارا بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب الجيش المصري

محمد بن مسعود - الدمام - قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تعيين الفريق أسامة أحمد رشدي عبدالله عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة. وقال الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تعيين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق محمد فريد حجازي”. يتبع…

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