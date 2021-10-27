اخبار الخليج – وزارة الصحة تحصد جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021 في فئة « أفضل موقع الكتروني

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت وزراه الصحة جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021 في فئة « أفضل موقع الكتروني «، وقد تسلمت الجائزة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في الحفل الذي عقد صباح يوم الاربعاء الموافق 27أكتوبر 2021م تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.

وقد أعربت وزيرة الصحة عن بالغ فخرها بهذا الإنجاز المتميز الذي حققته وزارة الصحة بكوادرها الطموحة، مؤكدةً بأن هذا الإنجاز المتميز الذي حققته الوزارة لم يكن ليتحقق لو لا الرؤى الطموحة والتوجيهات السديدة والدعم اللا محدود من قبل القيادة الحكيمة التي تولي اهتماما وحرصاً خاصاً لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي أصبحت اليوم تواكب أحدث وأفضل الأساليب التقنية بالدول المتقدمة وأكثرها تطوراً وجاهزية.

وثمنت وزيرة الصحة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنيةبوزارة الصحة والتي أثمرت في حصد الوزارة جائزة رفيعةالمستوى بمملكة البحرين، لتضاف إلى رصيد الإنجازاتالحافل والذي يواصل تحقيق الأهداف التي تقدم خدمات متطورة وذات كفاءة عالية للنهوض بالمنظومة الإلكترونية بمملكة البحرين. مؤكدة على أن الخدمات الإلكترونية بوزارة الصحة قد أصبحت اليوم تواكب أحدث وأفضل الأساليب التقنية بالدول المتقدمة وأكثرها تطورا وجاهزية، وتسعى لتقديم خدمات متطورة وذات كفاءة عالية للنهوض بالمنظومة الصحية والخدمات الإلكترونية بمملكة البحرين.

وقالت الوزيرة «الصالح»: فخورة بكوادر الصحة التي حققت هذا الإنجاز». مبينة إلى أن تكاتف الجهود الوطنية حقق أفضل المؤشرات والمعايير المتميزة في مجال الخدمات الصحية الإلكترونية، لتكون مصدر فخر للمعنين بالمجال الصحي، استمرارا لمسيرة التطور والنماء في هذا الوطن المعطاء، مشيرة إلى دور الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، وانعكاساتها لجعل الأنظمة الصحية أكثر إنتاجية عبر استخدام أنظمة معلومات مبتكرة.

‏‎ونوهت بدور موقع وزارة الصحة الذي كان المصدر الرئيسي والوجهة الاولى التي شهدت إقبالا واسعا من حيث عدد المتصفحين للموقع، وخصوصا خلال العاميين المنصرمين في ظل جائحة كوفيد 19، حيث شكل موقع وزارة الصحة المرجع الرئيس لجميع المعلومات خلال الجائحة، وتم تطويره بما يتناسب مع مستجدات ومراحل الجائحة، إضافة إلى التحديث الدوري على مدى 24 ساعة باليوم.

الجدير بالذكر ان موقع وزارة الصحة يتميز بالمستوى المتقدم من حيث المحتوى والتصميم وسهولة الوصول، إضافة إلى الإبداع والمهنية والفاعلية العامة للموقع. كذلك تتوافر بالموقع عدد من القنوات المتاحة، وسرعة تجاوب الموقع وتصميمه الملائم، وسهولة استخدامه والتنقل فيه، إضافة إلى توفير آليات التواصل مع الجمهور ومحتوى متغير ومحدث والإبداع والابتكاري بطريقة العرض، إلى جانب مأمونية الموقع من كافة النواحي وتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية، الامر الذي ساعد على زيادة عدد زوار الموقع حيث يتيح للمتصحف خدمات متعددة لجميع الفئات سواء موظفي الوزارة وفئات المجتمع من مملكة البحرين والخارج، وتتوافر خدمات تفاعلية تتيح الحصول على خدمات المواعيد والنتائج المختبرية والاشعة، وكذلك معلومات أخرى تتعلق بالأنظمة الصحية ومرافق الوزارة وخدماتها، وأهم الوثائق الصحية والإحصاءات والدارسات والبحوث للمهتمينبالمجال الصحي، إضافة إلى توافر خدمات الاستفسار والرد من قبل الاطباء والمختصين بالوزارة باللغتين العربية والإنجليزية.