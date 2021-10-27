اخبار الخليج – وزير الداخلية: دعم ورعاية جلالة الملك ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له بالغ الأثر في مواصلة التميز بتقديم خدمات أمنية متكاملة

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، أسمى آيات الشكر والاعتزاز إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، على الدعم والرعاية التي تحظى بها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية والخدمية ، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق نقلة نوعية في الأداء ومواصلة التميز في تقديم خدمات أمنية عصرية ومتكاملة.

وأوضح أن فوز إدارة العمليات برئاسة الأمن العام والمحافظة الجنوبية وشئون الجمارك بجوائز التميز للحكومة الإلكترونية 2021 ، يأتي ترجمة للخطط المستقبلية التي أعدتها وزارة الداخلية ، وفق برنامج زمني محدد ، يقوم على استخدام التقنيات العصرية وينسجم مع تطلعات الحكومة الموقرة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 في دعم وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وتقدم معالي الوزير بخالص التهاني للجهات الثلاث الفائزة ، مثمنا التزامها بتقديم خدمات نوعية مشرّفة ، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الإنجاز ، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات المضاعفة التي فرضتها جائحة كورونا ، يعكس الجهود الإبداعية لمنتسبي وزارة الداخلية ، وما يتمتعون به من قدرات وإمكانيات في الوصول إلى الريادة والتميز.

وأعرب معالي وزير الداخلية ، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات على رعايته حفل تكريم الفائزين في النسخة الحادية عشرة من جائزة التميز للحكومة الالكترونية 2021 ، مشيدا بدور وجهود هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية برئاسة السيد محمد علي القائد ، والتي تؤكد أن البحرين ماضية في تبني المبادرات الوطنية المعززة لروح المنافسة وإضافة المزيد من الإنجازات إلى سجل المكتسبات الوطنية في مجال تنفيذ برامج التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا ، بما يعكس الاستثمار الأمثل للتقنيات الحديثة.

وختم معالي الوزير ، بالإشارة إلى أن جائزة التميز للحكومة الإلكترونية ، إحدى المبادرات التي تسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات ، وتعكس ما تتمتع به الكفاءات الوطنية من إمكانيات وقدرات لتحويل تحديات جائحة كورونا إلى قصص نجاح زاخرة بالمشاريع الجديدة والقائمة على توظيف التقنية ، معربا عن تقديره لكافة الجهات والأفراد المشاركين، وتمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد.

هذا ، وقد فازت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام في فئة أفضل خدمات تكاملية للأفراد أو الأعمال من خلال النظام الجغرافي الأمني والذي يعد أحد الأنظمة الأساسية ضمن المنظومة المتكاملة لغرفة العمليات الرئيسية من خلال أتمتة عمليات استقبال البلاغات وادارتها عبر خط الطوارئ ٩٩٩ والاستجابة لها، وحتى الانتهاء من التعامل مع الحدث ، فيما فازت المحافظة الجنوبية في فئة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية عن مشروع المجلس الافتراضي ، بينما فازت شؤون الجمارك عن مشروع المشاركة المجتمعية. وفي قطاع الأفراد ، فئة أفضل مقترح إلكتروني، فازت الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة من شئون الجمارك عن مشروعها Gov4Good وهو مشروع منصة حكومية تسمح بتسخير إمكانات الجمهور في حل المشاكل من خلال تقديم حلول مبتكرة.