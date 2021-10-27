اخبار الخليج – بالصور.. محمد بن مبارك يرعى حفل جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الخاص، نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حفل جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021 بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج.

وبهذه المناسبة، أدلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتصريح عبر فيه عن سعادته برعاية جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في نسختها الحادية عشرة، كإحدى أهم المبادرات الوطنية التي تأتي في إطار رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بتبني التقنيات الحديثة واستثمار التكنولوجيا في مختلف المجالات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الجهات الحكومية.

وقال سموه :»لقد أثمرت هذه الرؤية بناء قطاع قوي وتحقيق مكانة عالمية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقوم على أسس متينة وجاهزية قوية للبنية التقنية، مواكبة لكافة التطورات والمستجدات العالمية وقادرة على استيعاب مختلف المبادرات الوطنية ومن بينها جائزة التميز للحكومة الإلكترونية».

وأضاف سموه بأن هذه الجائزة باتت من مكتسباتنا الوطنية بما تتسم به من عمل جماعي وتضافر الجهود، بما تحظى به من اهتمام كبير من قبل الفئات والمؤسسات المشاركة، مشيدا سموه بالمستويات المتميزة للأعمال المشاركة بالجائزة وجهود القائمين عليها، وكل من ساهم في مسيرة الجائزة وما نشهده من نجاح متواصل، وبخاصة جهود معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لإشرافه ومتابعته لأعمال هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.

وأشار سموه إلى أنه بالرغم من أن النسخة الحادية عشرة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية جاءت في ظل ظروف استثنائية صعبة فرضتها جائحة فيروس كورونا، إلا أنها ساهمت في تعزيز روح التحدي والإصرار وتميز العديد من الجهات واستثمارها في مجال التقنيات الحديثة، وتطويرها لأنظمتها التي ساعدتها على تقديم منتجاتها وخدماتها، فجاءت الأعمال المشاركة في الجائزة لتعكس روح الإبداع والمبادرة التي يتحلى بها مجتمعنا البحريني الحافل بالتنوع والانفتاح، آملين أن تواصل مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد المشاركة في الجائزة خلال السنوات القادمة، كونهم شركاء في عملية التطوير والتنمية الشاملة بمملكة البحرين، كما عبر سموه عن الشكر والتقدير لسعادة محمد علي القائد وجميع منتسبي الهيئة على جهودهم المشهودة، وعن تقديره للجنة التحكيم والمنظمين وجميع القائمين على الجائزة، مهنئًا الجهات والأفراد الفائزين بالجائزة، متمنيا للجميع التوفيق.

من جانبه، تقدم الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، على رعايته الكريمة للجائزة ودعمه لها منذ انطلاقتها، مهنئًا الفائزين على مشاركاتهم وأفكارهم المتميزة.

ثم قام سعادته بتقديم عرض حول التحول الرقمي، والتوجه العام للتقنية الذي يشهده العالم اليوم، والذي واكبته الجائزة على مدار السنوات، مستعرضا دور الجائزة وإسهاماتها في المجتمع البحريني، مما جعلها علامة بارزة في مشروع البنية التحتية التقنية بالمملكة ومحطة سنوية لاستعراض الإبداع والابتكار الخلاق، مشيدا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مختلف مشاريع التحول والآثار الإيجابية التي تحققت بفضل هذا التعاون المستمر.