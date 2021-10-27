اخبار الخليج – بالصور.. محمد بن مبارك يرعى حفل جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الخاص، نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حفل جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021 بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج.
وبهذه المناسبة، أدلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بتصريح عبر فيه عن سعادته برعاية جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في نسختها الحادية عشرة، كإحدى أهم المبادرات الوطنية التي تأتي في إطار رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر بتبني التقنيات الحديثة واستثمار التكنولوجيا في مختلف المجالات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الجهات الحكومية.
وقال سموه :»لقد أثمرت هذه الرؤية بناء قطاع قوي وتحقيق مكانة عالمية متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقوم على أسس متينة وجاهزية قوية للبنية التقنية، مواكبة لكافة التطورات والمستجدات العالمية وقادرة على استيعاب مختلف المبادرات الوطنية ومن بينها جائزة التميز للحكومة الإلكترونية».
وأضاف سموه بأن هذه الجائزة باتت من مكتسباتنا الوطنية بما تتسم به من عمل جماعي وتضافر الجهود، بما تحظى به من اهتمام كبير من قبل الفئات والمؤسسات المشاركة، مشيدا سموه بالمستويات المتميزة للأعمال المشاركة بالجائزة وجهود القائمين عليها، وكل من ساهم في مسيرة الجائزة وما نشهده من نجاح متواصل، وبخاصة جهود معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لإشرافه ومتابعته لأعمال هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
وأشار سموه إلى أنه بالرغم من أن النسخة الحادية عشرة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية جاءت في ظل ظروف استثنائية صعبة فرضتها جائحة فيروس كورونا، إلا أنها ساهمت في تعزيز روح التحدي والإصرار وتميز العديد من الجهات واستثمارها في مجال التقنيات الحديثة، وتطويرها لأنظمتها التي ساعدتها على تقديم منتجاتها وخدماتها، فجاءت الأعمال المشاركة في الجائزة لتعكس روح الإبداع والمبادرة التي يتحلى بها مجتمعنا البحريني الحافل بالتنوع والانفتاح، آملين أن تواصل مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الأفراد المشاركة في الجائزة خلال السنوات القادمة، كونهم شركاء في عملية التطوير والتنمية الشاملة بمملكة البحرين، كما عبر سموه عن الشكر والتقدير لسعادة محمد علي القائد وجميع منتسبي الهيئة على جهودهم المشهودة، وعن تقديره للجنة التحكيم والمنظمين وجميع القائمين على الجائزة، مهنئًا الجهات والأفراد الفائزين بالجائزة، متمنيا للجميع التوفيق.
من جانبه، تقدم الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد بخالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، على رعايته الكريمة للجائزة ودعمه لها منذ انطلاقتها، مهنئًا الفائزين على مشاركاتهم وأفكارهم المتميزة.
ثم قام سعادته بتقديم عرض حول التحول الرقمي، والتوجه العام للتقنية الذي يشهده العالم اليوم، والذي واكبته الجائزة على مدار السنوات، مستعرضا دور الجائزة وإسهاماتها في المجتمع البحريني، مما جعلها علامة بارزة في مشروع البنية التحتية التقنية بالمملكة ومحطة سنوية لاستعراض الإبداع والابتكار الخلاق، مشيدا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مختلف مشاريع التحول والآثار الإيجابية التي تحققت بفضل هذا التعاون المستمر.
وكانت قائمة الأعمال الفائزة في القطاع العام قد شملت فئة أفضل خدمات تكاملية للأفراد أو الأعمال، التي فازت بها وزارة الداخلية عن مشروعها لنظام الأمن الجغرافي في غرفة التحكم الرئيسية (999)، فيما فازت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بفئة أفضل خدمة حكومية – حكومية الكترونية (G2G) عن مشروع النظام الداخلي للمتابعة.
وفازت ثلاث جهات في فئة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية وهي: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن وسائلها للتواصل الاجتماعي التابعة لشؤون الأشغال، ووزارة الداخلية (المحافظة الجنوبية) عن مشروع المجلس الافتراضي، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية عن مشروع المشاركة المجتمعية.
أما جائزة أفضل موقع الكتروني، فكانت من نصيب وزارة الصحة عن موقعها الإلكتروني www.moh.gov.bh. في حين فازت وزارة شؤون الشباب والرياضة بجائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية وذلك عن تطبيقها eShabab.
وفي القطاع الخاص، حصل على جائزة أفضل خدمة إلكترونية كل من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) عن خدمة MyClass، وشركة خدمات مطار البحرين عن خدمة شاهين، بينما فازت شركة بنفت بجائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية عن تطبيق BenefitPay.
وفي قطاع الأفراد فئة أفضل مقترح إلكتروني، فازت السيدة شيماء المير والسيدة فاطمة مراد عن مشروعهما Boulevard 360o، والسيد عبد العزيز المعاودة عن مشروعه Litigants Chatbot، والشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة عن مشروعها Gov4Good. وفاز ياسر عبد الجليل علي الشريفي ومحمد عبد الرزاق محمود ال محمود بجائزة المواطن الإلكتروني والتي تُمنح لاثنين من المواطنين اللذين استخدما مختلف الخدمات الإلكترونية بشكل مكثف عبر قنوات الحكومة الإلكترونية، ولمن قام بدفع أعلى مبلغ عبر خدمات الدفع الإلكتروني خلال عام واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – بالصور.. محمد بن مبارك يرعى حفل جائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.