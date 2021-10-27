وزير الصناعة: هدفنا تزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة للوظائف

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن هدف الوزارة تزويد الشباب والشابات الباحثين عن عمل بالمهارات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية في قطاعي الصناعة والتعدين.
وكان الخريف، قد أطلق مؤخرًا عدد من المنتجات والبرامج والمبادرات الجديدة لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية.
ونوه الخريف بالدور المحوري الذي يقدمه الصندوق لتمكين القطاع الخاص، ومن ذلك اعتماده خلال عام 2020م حوالي 212 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار ريال.
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