محمد بن مسعود - الدمام - أنباء عن إتفاق قبلي يمكن الحوثي من جبل مراد دون أي معارك

أكدت مصادر حوثية أنه تم السيطرة على مديرية جبل مراد أخر معقل للشرعية قبل الوصول لمجمع مدينة مأرب، سلمياً دون أي معارك.

وذكرت المصادر أن قبائل مراد وقعت مع الميليشيا الحوثية إتفاق قبلي ووثيقة للسلام استثني منها حد زعمهم ما يسمى القاعدة وداعش.

قد يهمك ايضاً

وأكد مراسل قناة العالم التابعة لإيران أن ميليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة على مديرية جبل مراد جنوب مدينة مأرب بعد اتفاق مع القبائل على تسليم الأسلحة والسماح للمقاتلين من رجال القبائل للخروج منها.

يأتي ذلك عقب سيطرة الحوثيين على مديرية الجوبة ظهر الأمس الثلاثاء وتداول أنباء عن مفاوضات تدور بين الميليشيا ورجال القبائل لتسليم مديرية جبل مراد دون معارك.