«المرور»: 5 حالات تلزم قائد المركبة بالسير في أقصى اليمين

الرياض - محمد عبدالله - وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة نصائح لقائدي المركبات بشأن الالتزام بقواعد السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المروية، ويحد من وقوع الحوادث.

وحدد "المرور السعودي"، عبر حسابه على "تويتر"، عددًا من الحالات التي يجب على قائد المركبة فيها الالتزام بأقصى الجانب الأيمن، وهي كالتالي:

- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه.

- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه.

- إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها.

- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق.

- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

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