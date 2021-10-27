وزير الطاقة: هذا هو أكبر تحدٍّ نواجهه.. والمملكة تعمل عليه وفق 3 محاور

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنّ تمويل برنامج الاقتصاد الدائري للكربون سيصل إلى 10 مليارات خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أنّ هذا البرنامج يمثل أفضل مبادرة إنسانية يمكن الخروج بها من مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأضاف وزير الطاقة، خلال كلمته بجلسة "العلم في العمل.. الاستثمار في الاقتصاد الكربوني الدائري"، ضمن فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار"، أن المملكة تستعد لإطلاق استراتيجية الطاقة قريبًا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعدّ تجسيدًا لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن أكبر تحد نواجهه الآن هو التغير المناخي، والمملكة تعمل عليه وفق 3 محاور أساسية هي أمن الطاقة والنمو ورفاهية الشعب.

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